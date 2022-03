Dziś prawdziwy hit w koszykarskiej Energa Basket Lidze. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zmierzą się w Słupsku z Grupą Sierleccy Czarnymi.

Słupszczanie to beniaminek, prawdziwa rewelacja rozgrywek. Czarni mają najlepszy bilans w lidze choć zajmują drugie miejsce za Zastalem, ale pamiętajmy mają o dwa spotkania rozegrane mniej. Nasi jednak nie są bez szans, Dziś po raz pierwszy w naszej drużynie zagra Amerykanin Devyn Marble.

Po pierwsze, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że tu przyszedłem. Cieszę się, że JJ tak powiedział o sile zespołu, choć uważam, że beze mnie Zastal to też dobra drużyna. Cieszę się, że mogę wnieść coś do zespołu. Dobrze, że możemy iść razem w tym samym kierunku. Jeśli tak się stanie, to możemy zdobyć mistrzostwo.

Nasz zawodnik twierdzi, że o mistrzostwo będzie się biło pięć drużyn.

Jest pięć drużyn, które powalczą o mistrzostwo Polski. To Czarni, Anwil, Stal, Śląsk i my. Tytuł zdobędzie któraś z tych drużyn. Jeśli chodzi o mecz z Czarnymi, spodziewam się trudnego meczu. To spotkanie na wyjeździe, oni mają chyba najgłośniejszą publikę. Poza tym Czarni dziś grają najlepszą koszykówkę w polskiej lidze, bardzo zespołową.

Mecz dziś o 17.30.