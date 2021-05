15 głosów za, 13 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu – to wynik głosowania radnych sejmiku województwa lubuskiego nad odwołaniem przewodniczącej Wiolety Haręźlak.

Za odwołaniem zagłosowali m. in. radni Koalicji Obywatelskiej oraz część radnych PSL-u. Jak Haręźlak postrzegała swoją rolę w sejmiku?

Dla mnie to rzeczywiście nowe doświadczenie. Trudno jest utrzymać równowagę, bo każdy ma inne poglądy. Moja rola była bardzo trudna. Z zawodu jestem nauczycielem, więc szanuję ten demokratyczny wybór. Będę trzymała kciuki za kolejnego przewodniczącego.

Była już przewodnicząca sejmiku zapytaliśmy także o to, czy głosowanie radnych za jej odwołaniem mogło zaskoczyć.

To jest test, jak jestem postrzegana przez poszczególnych radnych. Czasami myślałam, że są życzliwi wobec mnie., Dziś wiem, że niekoniecznie. Myślę, że pozostanie we mnie to doświadczenie, W moim samorządowym funkcjonowaniu było ono najtrudniejsze.