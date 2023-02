Lubuski Teatr pracuję na pełnych obrotach przez ostatnie dwa tygodnie widzowie mogli oglądać spektakl “Gusła” Ten jest już marką samą w sobie oraz produktem jakim nasz teatr chwali się w całej Polsce.

W ostatnim czasie aktorzy grali także dla szkół, co bardzo cieszy aktorów LT zwłaszcza, że “Dziady” są z reguły maturalnym standardem. Za chwilę także zobaczymy filmową wersję spektaklu. Teraz “Gusła” dostały się na French Festival Edinburgh.

Są właściwie dwa takie najważniejsze festiwale teatralne w Awinionie i Edynburgu, więc mamy szanse tam pojechać, bo jesteśmy zaproszeni. Moglibyśmy grać w bardzo dobrym miejscu. W centrum, w teatrze. Tylko teraz pozostaje na to kwestia zebrania funduszy. Jednak tak to wygląda na festiwalu, że wszystko trzeba sobie opłacić samemu, więc tutaj teatr usilnie walczy o sponsorów i mamy nadzieje, że się uda. Bo to byłaby okazja jaka się nie zdarza. Może w sierpniu pojedziemy za granice