#3 Automotive Spot „KULIG” Zielona Góra powered by CARACE

Tym razem nieco wcześniej zapraszamy do wzięcia udziału w poniedziałkowym spocie z kuligiem. Pamiętajcie zabrać ze sobą sanki, narty lub deski snowboardowe i linki do holowania. Godzina spotkania pozostaje jeszcze do ustalenia więc polecamy wypowiedzieć się w dyskusyjnym poście na wydarzeniu. Spotykamy się standardowo na parkingu CRS i dalej przemieścimy się w bezpieczne i ustronne miejsce uzgodnione na miejscu 👊🏽 https://www.facebook.com/events/419639605785061/