Grupa Echa szykuje się do wydania swojej drugiej płyty. Napięcie związane z premierą swojego materiału podnosi wydając nowe single. Po świetnie przyjętym numerze “Szkło” oraz “Plakaty” do muzycznego obiegu trafiła kompozycja “Globalne Ocieplenie”

O nowym kawałku rozmawialiśmy z Arkiem Tydą z grupy Echa.

Ten tekst zacząłem pisać jako utwór ekologiczny, ale on skręcił trochę w stronę spraw innych m.in trudnych relacji, jakie trwają mimo wszystko. Właściwie gdyby zaprosić innych członków zespołów, to interpretowaliby tekst na różny sposób. Cieszę się, że udało mi się stworzyć taki tekst

Warto także poświęcić uwagę teledyskowi do singlowego numeru. Ten został nagrany na Łuku Mużakowa.

Są tam przepiękne jeziora. To jest taka piękna katastrofa ekologiczna. Bo te jeziora powstały jako efekt uboczny kopalni węgla brunatnego i one mają przeróżne kolory: zielone, czerwone, czarne. I to wszystko w naszym teledysku.