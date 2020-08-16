Polski Bon Turystyczny to nie tylko udogodnienie dla rodzin z dziećmi. Korzystają na nim także przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego, które mogą promować swoje usługi turystyczne. Aby umożliwić klientom płatność bonem, właściciele hoteli, pensjonatów czy innych obiektów powinni zarejestrować się w bazie Polskiej Organizacji Turystycznej. W skali kraju zrobiło to już ponad 14 tysięcy podmiotów.
Choć lista dostępna na stronie Bonu Turystycznego dotyczy całego kraju, z łatwością sprawdzimy, które obiekty turystyczne akceptują bony w naszym regionie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę konkretnego miasta lub miejscowości.
Przykładowo – tak wygląda lista dla Zielonej Góry:
ADAM TAŃCULA
66-001 ZIELONA GÓRA, ZAWADA-SPORTOWA 7
AMADEUS HOTEL KRZYSZTOF A. OLSZOWY
65-018 ZIELONA GÓRA, JEDNOŚCI 87A
APEGO SP. Z O.O.
65-419 ZIELONA GÓRA, SOWIŃSKIEGO 19
BIURO PODRÓŻY EUROTROPS
65-087 ZIELONA GÓRA, PRZY GAZOWNI 30
BIURO PODRÓŻY MEGA TOURS MARIUSZ GRABOWY
65-066 ZIELONA GÓRA, ŻEROMSKIEGO 10 lokal 1
CBH SP. Z O.O.
65-066 ZIELONA GÓRA, STEFANA ŻEROMSKIEGO 23
ELŻBIETA NOWACZYK BIURO TURYSTYCZNE TURYSTA E. S. NOWACZYK
65-034 ZIELONA GÓRA, BOHATERÓW WSTERPLATTE 9
EXODUS JAWORSKI I WSPÓLNICY SPJ
65-034 ZIELONA GÓRA, BOHATERÓW WESTERPLATTE 10-14
GEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
65-140 ZIELONA GÓRA, LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO 6
GOŚCINIEC SŁONECZNY MARIANNA ZIBROW
66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-SŁONECZNA 14
GRAPETOWN HOTEL
65-001 ZIELONA GÓRA , WOJSKA POLSKIEGO 79
HTM SPÓŁKA Z O.O.
65-404 ZIELONA GÓRA, 1 MAJA 3
JOTA INVEST S.C.
65-138 ZIELONA GÓRA, CHYNOWSKA 9
LAS SERWIS MIROSŁAW MROZEK
66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-RYCERSKA 16
LUBUSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
65-018 ZIELONA GÓRA, JEDNOŚCI 22B
MARWIS
66-015 ZIELONA GÓRA, PRZYLEP-ZAKŁADOWA 17
ODDZ.ZIELONOGÓRSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
65-426 ZIELONA GÓRA, KUPIECKA 17
ODKRYWCA SP. Z O.O.
65-213 ZIELONA GÓRA, PODGÓRNA 43G lokal 2
PKS
65-014 ZIELONA GÓRA, JANA Z KOLNA 2A
PPHU HENRYK MILEJ SERWIS MEDYCZNY
65-547 ZIELONA GÓRA, OSIEDLE POMORSKIE 2B lokal 9
PPHU INTERKAM JERZY KUDRYŃSKI
65-012 ZIELONA GÓRA, BRATKOWA 7
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ‘SŁAWEK’ IMPORT-EXPORT SŁAWOMIR
66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-KĄPIELOWA 20
TEMAR S.C. KATARZYNA TRUSZKIEWICZ TERESA TRUSZKIEWICZ
65-001 ZIELONA GÓRA, BOTANICZNA 26
VILLA SIESTA RENATA WIATER
66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW – KĄPIELOWA 6
WOJEWÓDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI IM.ZBIGNIEWA MAJEWSKIEGO
66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-OLIMPIJSKA 20
W zestawieniu znalazły się również przedsiębiorstwa turystyczne z Gorzowa Wielkopolskiego:
BIURO PODRÓŻY JUVENTUR GORZOW SP Z O.O.
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, WEŁNIANY RYNEK 8
CENTRUM TURYSTYCZNE TOM-WOJ MARCIN NAJDORA
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, KAZIMIERZA WIELKIEGO 61 lokal 322
GRACJA
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, DASZYŃSKIEGO 12 lokal 4
HOTEL AZYL SC
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, CHOPINA 45
HOTEL FADO SYLWIA DUDZIAK
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, AL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 12
ROBERT ROSSOWSKI
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, KILIŃSKIEGO 5
ZAKŁAD USŁUGOWY SOLNEX CZAJA PIOTR
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, DANUTY SIEDZIKÓWNY – INKI 32
Nowa Sól także pojawia się na liście:
EPROM
67-100 NOWA SÓL, TOPOLOWA 19
HOTEL-S KELMAN KAZIMIERZ KONIECZNY
67-100 NOWA SÓL, NOWA SÓL 2A
‘LEBERKA’ SJ ANDRZEJ JASTRZĘBSKI
67-100 NOWA SÓL, AL. WOLNOŚCI 15
Możemy sprawdzić również listę dla Słubic:
HOTEL RESTAURACJA RELAX ARTUR BABIAK MIROSŁAW BABIAK S.C.
69-100 SŁUBICE, ASNYKA 16
HOTEL RESTAURACJA ANKA ANNA MROZIŃSKA – ŁUCKIEWICZ
69-100 SŁUBICE, PLAC PRZYJAŹNI 7
JANUSZ PARK SP ZOO
69-100 SŁUBICE, SPORTOWA 1
MAGNAT IRENEUSZ NAJDEK KAZIMIERZ NAJDEK S. C.
69-100 SŁUBICE, KONSTYTUCJI 3 MAJA 47A
Lista podmiotów, w których możemy płacić bonem turystycznym, jest aktualizowana w dni robocze o 17:00.
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