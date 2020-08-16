LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Gdzie zapłacimy bonem turystycznym? Sprawdź listę dla lubuskich miast

Aleksandra Pietruszewska 2020-08-16
Szacowany czas czytania: 2 min.
fot. Fotolia

Polski Bon Turystyczny to nie tylko udogodnienie dla rodzin z dziećmi. Korzystają na nim także przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego, które mogą promować swoje usługi turystyczne. Aby umożliwić klientom płatność bonem, właściciele hoteli, pensjonatów czy innych obiektów powinni zarejestrować się w bazie Polskiej Organizacji Turystycznej. W skali kraju zrobiło to już ponad 14 tysięcy podmiotów.

Choć lista dostępna na stronie Bonu Turystycznego dotyczy całego kraju, z łatwością sprawdzimy, które obiekty turystyczne akceptują bony w naszym regionie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę konkretnego miasta lub miejscowości.

Przykładowo – tak wygląda lista dla Zielonej Góry:

ADAM TAŃCULA

66-001 ZIELONA GÓRA, ZAWADA-SPORTOWA 7

AMADEUS HOTEL KRZYSZTOF A. OLSZOWY

65-018 ZIELONA GÓRA, JEDNOŚCI 87A

APEGO SP. Z O.O.

65-419 ZIELONA GÓRA, SOWIŃSKIEGO 19

BIURO PODRÓŻY EUROTROPS

65-087 ZIELONA GÓRA, PRZY GAZOWNI 30

BIURO PODRÓŻY MEGA TOURS MARIUSZ GRABOWY

65-066 ZIELONA GÓRA, ŻEROMSKIEGO 10 lokal 1

CBH SP. Z O.O.

65-066 ZIELONA GÓRA, STEFANA ŻEROMSKIEGO 23

ELŻBIETA NOWACZYK BIURO TURYSTYCZNE TURYSTA E. S. NOWACZYK

65-034 ZIELONA GÓRA, BOHATERÓW WSTERPLATTE 9

EXODUS JAWORSKI I WSPÓLNICY SPJ

65-034 ZIELONA GÓRA, BOHATERÓW WESTERPLATTE 10-14

GEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

65-140 ZIELONA GÓRA, LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO 6

GOŚCINIEC SŁONECZNY MARIANNA ZIBROW

66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-SŁONECZNA 14

GRAPETOWN HOTEL

65-001 ZIELONA GÓRA , WOJSKA POLSKIEGO 79

HTM SPÓŁKA Z O.O.

65-404 ZIELONA GÓRA, 1 MAJA 3

JOTA INVEST S.C.

65-138 ZIELONA GÓRA, CHYNOWSKA 9

LAS SERWIS MIROSŁAW MROZEK

66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-RYCERSKA 16

LUBUSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

65-018 ZIELONA GÓRA, JEDNOŚCI 22B

MARWIS

66-015 ZIELONA GÓRA, PRZYLEP-ZAKŁADOWA 17

ODDZ.ZIELONOGÓRSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

65-426 ZIELONA GÓRA, KUPIECKA 17

ODKRYWCA SP. Z O.O.

65-213 ZIELONA GÓRA, PODGÓRNA 43G lokal 2

PKS

65-014 ZIELONA GÓRA, JANA Z KOLNA 2A

PPHU HENRYK MILEJ SERWIS MEDYCZNY

65-547 ZIELONA GÓRA, OSIEDLE POMORSKIE 2B lokal 9

PPHU INTERKAM JERZY KUDRYŃSKI

65-012 ZIELONA GÓRA, BRATKOWA 7

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ‘SŁAWEK’ IMPORT-EXPORT SŁAWOMIR

66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-KĄPIELOWA 20

TEMAR S.C. KATARZYNA TRUSZKIEWICZ TERESA TRUSZKIEWICZ

65-001 ZIELONA GÓRA, BOTANICZNA 26

VILLA SIESTA RENATA WIATER

66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW – KĄPIELOWA 6

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI IM.ZBIGNIEWA MAJEWSKIEGO

66-004 ZIELONA GÓRA, DRZONKÓW-OLIMPIJSKA 20

W zestawieniu znalazły się również przedsiębiorstwa turystyczne z Gorzowa Wielkopolskiego:

BIURO PODRÓŻY JUVENTUR GORZOW SP Z O.O.

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, WEŁNIANY RYNEK 8

CENTRUM TURYSTYCZNE TOM-WOJ MARCIN NAJDORA

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, KAZIMIERZA WIELKIEGO 61 lokal 322

GRACJA

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, DASZYŃSKIEGO 12 lokal 4

HOTEL AZYL SC

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, CHOPINA 45

HOTEL FADO SYLWIA DUDZIAK

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, AL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 12

ROBERT ROSSOWSKI

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, KILIŃSKIEGO 5

ZAKŁAD USŁUGOWY SOLNEX CZAJA PIOTR

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, DANUTY SIEDZIKÓWNY – INKI 32

Nowa Sól także pojawia się na liście:

EPROM

67-100 NOWA SÓL, TOPOLOWA 19

HOTEL-S KELMAN KAZIMIERZ KONIECZNY

67-100 NOWA SÓL, NOWA SÓL 2A

‘LEBERKA’ SJ ANDRZEJ JASTRZĘBSKI

67-100 NOWA SÓL, AL. WOLNOŚCI 15

Możemy sprawdzić również listę dla Słubic:

HOTEL RESTAURACJA RELAX ARTUR BABIAK MIROSŁAW BABIAK S.C.

69-100 SŁUBICE, ASNYKA 16

HOTEL RESTAURACJA ANKA ANNA MROZIŃSKA – ŁUCKIEWICZ

69-100 SŁUBICE, PLAC PRZYJAŹNI 7

JANUSZ PARK SP ZOO

69-100 SŁUBICE, SPORTOWA 1

MAGNAT IRENEUSZ NAJDEK KAZIMIERZ NAJDEK S. C.

69-100 SŁUBICE, KONSTYTUCJI 3 MAJA 47A

Lista podmiotów, w których możemy płacić bonem turystycznym, jest aktualizowana w dni robocze o 17:00.

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