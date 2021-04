Okres świąteczny to nie najlepszy czas na chorowanie. Przede wszystkim ze względu na ograniczoną liczbę placówek, które będą w stanie nam pomóc. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował więc ściągę, gdzie się udać, jeśli dopadnie nas choroba.

Święta to czas, kiedy dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej bywa utrudniony. Nie oznacza to jednak, że mamy lekceważyć niepokojące nas symptomy choroby. Poradę medyczną otrzymamy w ramach nocnej lub tak zwanej świątecznej opieki zdrowotnej.

Przypomnę, że nie ma tutaj w tym przypadku rejonizacji. Idziemy po prostu, udajemy się do najbliższego punktu, który realizuje świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Idziemy tam, gdy nasz stan zdrowia się pogorszył i potrzebujemy konsultacji z lekarzem.

W Zielonej Górze pomoc medyczną w trakcie Wielkiej Nocy znajdziemy przy ul. Chrobrego. Znajduje się tam pogotowie ratunkowe. Wszelkie informacje na temat świątecznej opieki zdrowotnej znajdziecie na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału NFZ.