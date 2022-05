Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra już dziś powalczą o punkty ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk. Zielonogórzanie są zdecydowanymi faworytami. Gdańszczanie to obecnie czerwona latarnia rozgrywek eWinner I Ligi.

. – Nikogo jednak nie można lekceważyć – uważa trener Stelmetu Falubazu Piotr Żyto.

Nie lekceważymy nikogo, zwłaszcza, ze drużyna po trzech porażkach będzie się chciała pokazać. Wzmacniają się Timem Lahti, myślę, że to będzie kolejny ciężki mecz. Nie ma Maxa Fricke’a, który będzie na Grand Prix w Gorican, reszta jest na treningach. Ta drużyna będzie chciała zmazać to co jechała. Bardzie dzielnie jechała z Polonią do połowy meczu w Bydgoszczy się trzymali. My mamy robić swoje.

Pierwsza liga wcale nie jest taka łatwa, nie ma słabych drużyn. Tak uważa junior Stelmetu Falubazu Dawid Rempała.

Wszyscy myśleli, że będzie tak prosto w tej pierwszej lidze. Ja nastawiałem się na trudne mecze bo jeżdżę w tej lidze od kilku lat . Męczyliśmy się z Gnieznem, w Landshut nie szło nam do połowy meczu kolorowo. Jesteśmy coraz bliżej tego, co chcielibyśmy uzyskać. Jedziemy z dobrą myślą w niedzielę i zobaczymy, co przyniesie tor.

Jeśli chodzi o skład, na razie trener na pozycji U24 stawia na Jana Kvecha i Damiana Pawliczaka. Co z Mateuszem Tonderem?

Z Mateuszem mamy indywidulany tok przygotowań, nie będę zdradzał niczego, to jest między nami. Inaczej mamy to wszystko poukładane, zrobimy wszystko, by był lepszym zawodnikiem.

Dodajmy, że Nile Tuft ma złamaną łopatkę i 1,5 miesięczną przerwę. Żyto nie ukrywa, że klub będzie się rozglądał za wypożyczeniem jednego z juniorów. Mecz ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk o godzinie 14 w najbliższą niedzielę.