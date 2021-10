Czy fizyka może być atrakcyjna? Jak najbardziej. Dziś w ramach naszych audycji z cyklu „20-lecie Uniwersytetu Zielonogórskiego” rozmawialiśmy z profesor Marią Przybylską – dyrektorka Instytutu Fizyki.

Naszego gościa próbowaliśmy najpierw zapytać o to, ile wspólnego ma fizyka z radiem i falami radiowymi.

To, co słyszymy, to jest związane z falami radiowymi, a to co widzimy, to fale świetlne. Jesteśmy zanurzeni w morzu różnego rodzaju fal i to jest tez część fizyki.