Już w ten weekend Filharmonia Zielonogórska rusza z nowym sezonem artystycznym. I to wyjątkowym nie tylko pod względem oferty muzycznej. Będzie to pierwszy sezon pod batutą nowego dyrektora – Rafała Kłoczko. Dyrygent i kompozytor zapowiada dużo nowości.

Jednym z muzycznych akcentów mają być tematyczne miesiące. W tym miesiąc kobiet.

Ta kwestia jest oczywista. Już w zeszłym roku była świetna akcja ruchu muzycznego, jeśli dobrze pamiętam pod hasłem “Muzyka jest kobietą”. Idziemy tym tropem i rozszerzamy to. Tym bardziej, że mamy mnóstwo świetnych artystek, dyrygentek.

Kłoczko zapowiada także nowy festiwal. Będzie on nosił imię Tadeusza Bairda, czyli patrona filharmonii zielonogórskiej.

Mamy genialnego patrona, a jego potencjał wciąż jest niedoceniony. To jest jeden z tych kompozytorów polskich, którzy są genialni i warci pokazania. To dobry pretekst, żeby przybliżyć jego postać.

Nie od dziś wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. Filharmonia Zielonogórska postanowiła pójść o krok dalej – połączyć nie tylko pokolenia, ale także miasta. Bo do współpracy w tym sezonie zaproszona została także Filharmonia Gorzowska. Będąca jej pracownikiem Iwona Goździk poprowadzi u nas cykl warsztatów „Muzyczne Raczkowanie”. Od kilku lat odbywają się one w Gorzowie, u nas po raz pierwszy 25 października.

To są zajęcia dla mam w ciąży oraz z dziećmi do 4 latek. To jest grupa wiekowa, która najbardziej lubi chyba i chłonie zajęcia. Maluchy w naturalny, swobodny sposób przyswajają sobie muzykę na żywo.