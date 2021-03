Żużlowcy Falubazu Zielona Góra powrócili z obozu w Świnoujściu i już są myślami przy pierwszych wspólnych treningach przy W69.

W tym tygodniu nasi żużlowcy jeździli na pitbike`ach, a poza tym wciąż realizują treningi akrobatyczne. Kiedy żużlowców Falubazu będzie można zobaczyć na torze?

Co do wyjazdu na tor. Musimy poczekać, aż zamontowane zostaną bandy dmuchane. Ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Wszystko zależy od pogody, bo chcielibyśmy też wyjechać. Wyjechanie jednego dnia, a później tydzień przerwy, to nic nie daje. Trzeba wszystko skumulować i do pierwszego sparingu przygotowywać się na torze.