Spoglądamy na Nową sól gdzie przepływa fala wezbraniowa. Tam woda na poziomie 645 cm. Wypompowywana jest woda z al. Wolności i ulicy Portowej. – Po za tym nic się nie dzieje. Sytuacja jest opanowana i pod kontrolą – raportowała rano Beata Kulczycka prezydent Nowej Soli.

Sytuacja na Odrze w Nowej Soli jest stabilna i już kilka godzin temu wskaźniki wodomierzy zatrzymały się na 645 cm. Potwierdza stabilizację młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Państwowej Straży Pożarnej.

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z przechodzeniem fali kulminacyjnej. Zgodnie z przewidywaniami ta fala pozostanie w Nowej Soli do około godziny 13,14