W drugiej stolicy naszego województwa zostało coraz mniej czasu, by wziąć udział w konsultacjach dotyczących projektu „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych

w Gorzowie Wielkopolskim”. Na obecną chwilę miasto posiada trzy stacje z sześcioma stanowiskami. Do końca roku ma powstać ich 60.

Wraz z coraz to nowszymi technologiami, a jednocześnie dbając o środowisko, Gorzów wprowadza nowoczesne rozwiązania. Przed wieloma miesiącami na ulice miasta wyjechały hybrydowe autobusy, w wielu miejscach zamontowano ledowe oświetlenie, a użytkownicy elektrycznych samochodów mogą cieszyć się stacjami ładowania. Jednak to nie koniec wprowadzania zmian.

Jak zapewnia prezydent Jacek Wójcicki, Gorzów ma stać się miastem przyjaznym dla każdego i komfortowym dla jego mieszkańców. Opracowując i poddając pod konsultacje projekt, wypełnia obowiązek, który nakłada na niego ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11.01.2018 r. Zapisano w niej obowiązek określenia liczby, lokalizacji i ilości zamontowanych stacji, a także mocy każdej z nich.

Miasto zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu i oddania swojego głosu w kierunku ulepszania Gorzowa. Jednak aby móc to zrobić, trzeba wypełnić formularz i przekazać go za pomocą poczty elektronicznej na adres: zip@um.gorzow.pl do 15. maja. Dzięki oddanemu głosowi, będzie można zadecydować, gdzie najlepiej umieścić stacje ładowania, gdzie one będą najbardziej potrzebne.

Urząd miasta wraz z OSD – Enea Operator Sp. z o.o., proponują rozmieszczenie punktów,

a ich mapa jest dostępna w dokumencie: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/30937_Projekt_planu_budowy_OSL_w_Gorzowie_podpisany_przez_Prezydenta_Miasta.pdf

Inwestorem, który uzyskał już pozytywną decyzję na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, jest firma PGE Nowa Energia Sp. z o.o.. Wskazany przez niego termin budowy, to IV kwartał bieżącego roku.