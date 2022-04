Obywatele Ukrainy mogą już skorzystać w ZUS z konsultacji on-line w swoim ojczystym języku. Dzięki temu uzyskają m.in. pomoc w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz w wypełnieniu i złożeniu wniosku o 500 plus bez konieczności wizyty w urzędzie.

Aby skorzystać z e-wizyty wystarczy mieć sprzęt wyposażony w kamerę, mikrofon i dostęp do internetu. Tłumaczy Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Rezerwacja spotkania odbywa się przez stronę e-wizyta.zus.pl/ua. W kolejnym kroku należy wskazać temat e-wizyty „Świadczenia dla rodzin” oraz wybrać jej termin. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. Warto też przygotować nr PESEL.

W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie uczestniczył ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego.

Wirtualne spotkania obsługiwać będą pracownicy pięciu oddziałów ZUS, w tym gorzowskiej placówki. Z e-wizyty obywatel Ukrainy może skorzystać także w obecności własnego tłumacza. Taką informacje należy podać podczas rezerwacji e-wizyty.

Obywatele Ukrainy mogą także skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS w sprawie świadczeń rodzinnych. Mają do nich prawo o osoby, które przybyły do Polski po 23 lutego tego roku w wyniku konfliktu zbrojnego. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55.