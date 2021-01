Od dziś obowiązuje elektroniczne skierowanie do szpitali i poradni. Zamiast papierowego dokumentu pacjenci będą otrzymywali czterocyfrowy kod. Nie muszą więc dostarczać oryginału skierowania w ciągu 14 dni.

E-skierowanie ma skrócić terminy oczekiwania na wizyty w poradniach.

Ponieważ skierowanie, które zostanie wystawione elektronicznie do momentu zrealizowania wizyty nie pozwoli na ponowne umówienie się do specjalisty z tym samym schorzeniem. Jeżeli chodzi o liczbę wystawianych e-skierowań, nasze województwo było na pierwszym miejscu, ex aequo z województwem warmińsko-mazurskim.