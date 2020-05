– Pan wojewoda stara się przekonać cały świat, że jego ból jest lepszy niż mój – powiedziała w Rozmowie na 96 FM Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Politycznego sporu Urzędu Marszałkowskiego z Urzędem Wojewódzkim ciąg dalszy. W tle potyczki Elżbiety Polak z Władysławem Dajczakiem pojawiają się hasła znane także z ogólnopolskiej polityki. – Pan wojewoda walczy z ostrym cieniem mgły – powiedziała na naszej antenie lubuska marszałek.

Licytacja na to, kto bardziej pomaga w walce z koronawirusem trwa w najlepsze. Kto bardziej pomaga? Wojewoda czy marszałek? Polityczny spór zdaje się przybierać na sile.

To samorządy przekierowały bardzo duże środki finansowe i natychmiast pomogły. Gdyby nie samorządy, które przeznaczyły 1 miliard 250 mln zł, to mielibyśmy w Polsce Wuhan. Wiem, co mówię. Gdy błagałam, pisałam do rządu, to wtedy Główny Inspektor Sanitarny mówił naszym lubuskim parlamentarzystom, że Chiny są daleko.