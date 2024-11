Projekt budżetu regionu został już złożony do sejmiku województwa lubuskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dwa dni temu został udostępniony również radnym. Teraz budżet zostanie poddany dyskusji na poszczególnych komisjach oraz w klubach.

Jak na ten moment ocenia go Trzecia Droga? Zapytaliśmy o to Edwarda Fedko, radnego wojewódzkiego .

Radny dodaje, że trzeba również śmiało sięgać po pieniądze europejskie.

Na infrastrukturę transportową, czy to na ochronę środowiska. Takie programy istnieją i można je skutecznie wykorzystać. Musimy śledzić też KPO. Z tego, co pamiętam, to nasze województwo złożyło 15 propozycji.