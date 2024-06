Od piątku długo wyczekiwane wakacje. Dla jednych będzie to czas wyjazdów. Część dzieci i młodzieży spędzi jednak wakacyjną przerwę w domu, nie rzadko bez opieki dorosłych. Co można zrobić, żeby nieletni byli bezpieczni? O jakich zasadach bezpieczeństwa powinni pamiętać rodzice, jeśli muszą zostawić swoje dzieci same w domu? Między innymi o tym dyskutowaliśmy w ostatniej odsłonie programu “Na służbie”.

Podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze przypomina…

Czy też szybkiego działania – dodaje mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z komendy wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Dzieci mają różne pomysły, szybko reagują i wykorzystują moment. Po pierwsze zapałki i otwarty ogień. Poza tym dostęp do gazu, niebezpieczna sytuacja, jeśli dziecko może samo taki gaz odkręcić. To może być niebezpieczne również dla sąsiadów.

