Jedna z najważniejszych inwestycji w naszym mieście i regionie – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – ruszyła w mijającym tygodniu z pierwszymi przyjęciami pacjentów. Budowa ośrodka cieszy, w tle mamy jednak polityczny konflikt na linii: samorząd województwa – zielonogórski magistrat.

Spór przejawia się na wielu płaszczyznach. Przy okazji otwarcia centrum marszałek Elżbieta Polak zarzuciła prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu, że miasto nie dołożyło się do tej inwestycji.

Co na to zielonogórski magistrat? Krzysztof Kaliszuk – wiceprezydent Zielonej Góry – w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że zadania związane ze Szpitalem Uniwersyteckim leżą po stronie samorządu, a nie miasta.

Zadaniem prezydenta jest utrzymanie wszystkich szkół na przykład podstawowych, zawodowych, branżowych, licealnych. Nie będzie pani marszałek do tego dokładać, bo to jest zadanie własne miasta Zielona Góra. Zadaniem własnym, które pani marszałek przejęła na siebie, jest prowadzenie Szpitala Wojewódzkiego. Prezydent niejednokrotnie mówił o tym, że jeśli pani marszałek nie chce, to proszę przekazać szpital miastu. Miasto wspólnie z uczelnią sobie poradzi.