Czy Zielona Góra powinna mieć strategię rozwoju na kolejne lata? Ta dyskusja powróciła w debacie publicznej po tym, jak miasto zdecydowało się otworzyć linię kredytową.

O tym, że taka strategia jest konieczna przekonywali radni Koalicji Obywatelskiej. – Strategia wyznacza kierunek, którym może podążać miasto – mówił szef klubu KO w mieście Marcin Pabierowski:

Andrzej Brachmański z klubu radnych “Zielona Razem” przekonuję, że sama strategia nie jest nikomu potrzebna,. bo priorytety i kierunki rozwoju miasta mogą się dynamicznie zmieniać.

Ja powiem coś bardzo niepopularnego, co pewnie wiceprezydent Kaliszuk by zakwestionował. Pisanie strategii to jest pisanie dla pisania. I wydawanie pieniędzy na papiery które się dezaktualizują. Ja uważam, że te strategie nie są potrzebne. Strategia jest program partii lub tej osoby, która wygrała wybory.