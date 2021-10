Czy są potrzebne konsultacje społeczne? A jeśli tak, to w jakiej formie? O tym dziś postanowiliśmy rozmawiać z przedstawicielami zielonogórskiej polityki.

O tym, że konsultacje społeczne są potrzebne, nie trzeba nikogo przekonywać. W Zielonej Górze powstała nawet specjalna komisja ds. konsultacji. Zdaniem przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej – Marcina Pabierowskiego – komisja przestaje spełniać swoją rolę.

Powstała uchwała, która reguluje proces konsultacji w mieście i jaką role pełni komisja ds. konsultacji Nie wiem, czy dziś wszystko można nazwać konsultacjami. Radni prezydenta Kubickiego nie stosują się do uchwały. Bo konsultacje to właśnie praca komisji.

Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry – nie zgadza się z tą argumentacją. – Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie tylko krytykował. Nie do wszystkich spraw potrzebna jest komisja – mówił włodarz miasta w Radiu Index.

Nie ma żadnych problemów, największy jest dla tych, którzy tylko krytykują. Wychodzimy do mieszkańców, nie będziemy powoływać do wszystkiego komisji. Jeśli coś dotyczy całego miasta, to robimy to przez komisje, wszystko zależy od tego co robimy, i co chcemy osiągnąć.