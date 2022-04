Konflikt – takim słowem można określić obecne relacje polityczne między prezydentem Zielonej Góry a radnymi zielonogórskiej Koalicji Obywatelskiej.

Osią sporu jest m. in. budowa parkingu przy Szpitalu Uniwersyteckim i kwestia związana ze zmianą zagospodarowania tego terenu jak również zamieszanie wokół zwolnienia dyrektora “Medyka” Jarosława Marcinkowskiego.

Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry – w taki oto sposób definiuje spór z klubem radnych KO.

To jest polityka, oni próbują przykryć niewygodny temat wyrzucenia dyrektora z pracy tylko dlatego, że nie ma gabinetu z sekretarką dla pana Ciemnoczołowsego. Dlatego trzeba wyrzucić szkołę, próbuje się to przykryć mówiąc, że ja nie chce rozwoju szpitala. Załatwiłem 30 milionów złotych,. nie wiedzą, jak to zrobić, niech oddadzą szpital miastu.