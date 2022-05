Jedno centrum pomocowe dla uchodźców z Ukrainy czy raczej osobne punkty prowadzone przez miasto, samorząd lub wojewodę? W debacie publicznej wciąż aktualne jest pytanie, jak najefektywniej pomagać sąsiadom zza naszej wschodniej granicy, którzy trafili do naszego miasta lub regionu.

O tym, że jedno, wspólnie zarządzane centrum jest potrzebne apeluje Agnieszka Chyrc, wolontariuszka z Lubuskiego Strajku Kobiet.

Chodzi o punkt informacyjny, by ustalać wizyty, terminarz, To ma być miejsce, by osoba dostała taki kompleks informacji, by czuła się bezpiecznie. Czy jeden punkt jest potrzebny? Na pewno nie jest na to za późno.