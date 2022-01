Czy Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie może stracić na znaczeniu? Niestety, ale jest taka możliwość.

Wszystko przez bardzo realną groźbę wycofania z programu igrzysk olimpijskich pięcioboju nowoczesnego. Jeśli nawet ta dyscyplina się obroni, prawdopodobnie nie będzie miała w swoim “wachlarzu” jazdy konnej. A przecież konie to jedna z wizytówek ośrodka o czym mówi nam przewodniczący zarządu dzielnicy Nowe Miasto Sebastian Jagiełowicz.

Dla Drzonkowa może być to problem. Musimy przeciwdziałać, by ośrodek był wciąż tym centrum pięciobojowym. Po wycofaniu jazdy konnej dojdzie inna dyscyplina. Nie będą to pewnie rowery, ale tzw. “małpie gaje” i tu jesteśmy w stanie wybudować.