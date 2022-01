Mistrzostwa świata juniorów w pięcioboju nowoczesnym – to największa tegoroczna impreza sportowa, która odbędzie się na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Pod wieloma względami będzie to impreza o znaczeniu historycznym. Mówi Sebastian Jagiełowicz, członek Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

To będą ostatnie mistrzostwa świata juniorskie, które odbędą się z jazdą konną. To będą historyczne zawody, Rzeczywiście, jest dużo niewiadomych. Cały czas zastanawiamy się, bo trwa dyskusja, jaki będzie wybór nowej dyscypliny. Jeszcze one nie zapadły.

Impreza miała się odbyć już w 2020 roku, ale plany storpedowała pandemia koronawirusa.

My dużo pracy organizacyjnej już wykonaliśmy. To są mistrzostwa świata przeniesione z 2020 roku. Był to rok pandemiczny i światowa federacja podjęła decyzję o odwołaniu tej imprezy. Teraz wraca ona do Drzonkowa. Będą to szóste mistrzostwa świata juniorskie w historii. Drzonków jest najlepszym miejscem do organizacji tej imprezy. Sztab jest zawiązany, sponsorzy poszukiwani.