Domy Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dużym zastrzykiem finansowym. Wczoraj marszałek województwa Elżbieta Polak oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jakub Piosik podpisali umowę na wsparcie DPS-ów.

Projekt opiewa na kwotę 4,5 miliona złotych i jest finansowy ze środków unijnych. W jego ramach przewidziano przyznanie 43 grantów. Środki przeznaczone będą mogły być m. in. na zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa, sprzętu do wyposażenie i obsługi izolatek oraz zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług medycznych.