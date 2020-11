Od dziś także w klasach 1-3 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. W przypadku zamknięcia szkół, a także innych placówek oświatowych z powodu pandemii, rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS przyznaje go na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia, ale także na starsze dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie można pobierać np. na dzieci do 16. roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności granica wieku wzrasta do 18 lat. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają również rodzice osób do 24. roku życia, jeśli istnieje potrzeba kształcenia specjalnego.

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić opiekę nad taką osobą w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza podopieczny. W tym przypadku chodzi o szkoły, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, składamy dokument w ZUS-ie.

Można to zrobić elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu „opiekuńczego” przyznawanego na tak zwanych ogólnych zasadach. Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może mu zapewnić opiekę – na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom do 29 listopada.