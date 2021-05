Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o przedłużeniu terminu skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jest on skierowany do rodziców dzieci do ósmego roku życia oraz dzieci, a także dorosłych osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje, gdy z powodu COVID-19 są zamknięte bądź funkcjonują w ograniczonym zakresie m.in. żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły lub inne placówki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego) lub gdy rodzice zdecydują, że pomimo otwarcia placówki nie poślą do niej dziecka. Oświadczenie będące jednocześnie wnioskiem o zasiłek należy złożyć u swojego płatnika składek np. pracodawcy lub zleceniodawcy lub, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, bezpośrednio do ZUS.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można skorzystać do 23 maja.