Studenci będą wspierać kadrę medyczną w szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze. I podobnie jak personel, otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę. Taką decyzję podjął zarząd województwa. Przeznaczył 350 tysięcy złotych na zwiększenie dotacji dla kierunku lekarskiego, właśnie z myślą o studentach, którzy pomagają w walce z pandemią.

Nagrody trafią do studentów w grudniu. Będą jednorazowe.

Dla studentów będą specjalne nagrody w grudniu, w podziękowaniu za to, co robią. Mam nadzieję, że będzie to też taka zachęta, by kontynuowali swoją misję, zgodnie z etyką lekarską byli przy łóżkach osób najbardziej potrzebujących.