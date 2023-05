DO IT Rap Fest to jedno z najważniejszych wydarzeń hip-hopowych w zachodniej Polsce, które odbędzie się w Łagowie Lubuskim w dniach 9-10 czerwca 2023 roku.

Festiwal jest organizowany na terenie malowniczej miejscowości Łagów, znanej jako letni kurort nad Jeziorem Łagowskim.

Jednym z największych atutów Festiwalu jest jego lokalizacja. Teren imprezy bezpośrednio graniczy

z plażą i jeziorem, co tworzy wyjątkową atmosferę wakacyjną. To idealne miejsce dla fanów hip-hopu, którzy pragną spędzić czas na świeżym powietrzu, słuchając najlepszych polskich artystów sceny rapowej.

W programie Festiwalu zaplanowano występy 17 raperów polskiej sceny muzycznej. Wśród zapowiedzianych artystów znajdują się tacy wykonawcy jak Peja, Paluch, Malik Montana, Smolasty, Popek, Mr. Polska, Wac Toja, BRO, czy Kubańczyk.

Impreza będzie podzielona na dwa dni, podczas których artyści będą prezentować swoje umiejętności.

Piątkowe występy to tacy artyści jak: Niedźwiedź, Lav’, Bro, Mr. Polska, Córy, Baba Hassan, Smolasty

i Paluch.

Natomiast w sobotę na scenie zaprezentują się Polepiony, Palmowski, Lamay, Filipek, Wac Toja, Kubańczyk, Peja, Popek i Malik Montana.

DO IT Rap Fest to nie tylko miejsce do słuchania muzyki, ale także do wspólnego spędzania czasu. Festiwal tworzy społeczność hip-hopową, gdzie fani mają możliwość spotkania się, nawiązania nowych znajomości i tworzenia wspólnych wspomnień.

Oprócz koncertów, organizatorzy Festiwalu zapewniają również rozrywkę w postaci instalacji świetlnych, pokazów sztuki pirotechnicznej, a także strefę chillout dla tych, którzy chcą zrelaksować się i odpocząć od gwaru.

Na terenie Festiwalu będzie dostępne różnorodne jedzenie, w tym lokalne specjały kulinarne. Przygotowano także liczne miejsca siedzące i strefę gastronomiczną, gdzie można odpocząć

i delektować się smacznym posiłkiem.

DO IT Rap Fest w Łagowie Lubuskim obiecuje niezapomniane przeżycia!

Więcej informacji w wydarzeniu: DO IT RAP FEST

Bilety dostępne na: ABILET.PL i EBILET.PL