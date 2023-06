Festiwale muzyczne w Polsce z każdym rokiem przyciągają coraz więcej zainteresowanych. Dzięki ich różnorodności każdy fan jakiejkolwiek muzyki jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Wśród nich znajdziemy festiwale popowe, rockowe, czy nawet bluesowe. Lecz pośród nich wyróżnia się jeden – ten najbardziej kolorowy, entuzjastyczny i idealny dla całych rodzin.

Mamy oczywiście na myśli Disco Świebodzineiro! – Festiwal Muzyki Disco Polo, który odbędzie się 16 i 17 czerwca 2023 roku w Świebodzinie.

Dlaczego w takim razie warto pójść akurat na to wydarzenie?

Odpowiedź jest bardzo prosta: jest to pierwszy tak duży festiwal w Polsce całkowicie poświęcony artystom disco polo.

Sama scena także robi wrażenie, ponieważ specjalnie na tę okazję organizatorzy przygotowali największą w całym województwie lubuskim. Posłuży do tego Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, który może pomieścić wraz z miejscami siedzącymi i stojącymi do nawet 3500 tysiąca osób!

To właśnie na niej wystąpi mnóstwo zespołów i indywidualnych twórców, których regularnie słyszymy w radiu czy telewizji.

Pierwszego dnia usłyszymy między innymi Miłego Pana i zespoły Topky, Pięknych i Młodych,Boys i wielu innych. W sobotę zobaczymy równie wielkie i znane grupy muzyczne, jak chociażby Weekend, Mig, Discoboys i Top One. Kompletną listę artystów można znaleźć na stronie internetowej festiwale-doit.pl. Organizatorzy zebrali wszystkich autorów najlepszych piosenek disco polo, tworząc przy tym wybuchową mieszankę świetnej i rytmicznej muzyki – idealnej i do tańca, i do zabawy!

Disco Świebodzineiro to również rozbudowana strefa gastronomiczna i relaksu. Organizatorzy zadbali o każdy możliwy szczegół, czyli również o to, abyśmy wszyscy mieli jak największy wybór dań i napojów. Aby móc spokojnie zjeść i dobrze odpocząć pomiędzy tym festiwalowym szaleństwem, przydałoby się specjalnie wydzielone do tego miejsce – i oczywiście tak będzie.

Zostanie tam wybudowana tak zwana „strefa chillu” i na pewno będzie dobrze służyć dla wszystkich uczestników. Znajdziemy tam mnóstwo miejsc siedzących i leżaków, dzięki czemu będziemy mogli skutecznie odpocząć przed ponownym powrotem pod scenę.

Wszystko ma być największe na tym festiwalu: scena, gwiazdy, zabawa… lecz mimo wszystko nikt nie zapomniał tam o tych najmniejszych uczestnikach. Zostanie przygotowana dla nich „strefa zabaw DOIT” posiadająca najlepsze atrakcje, jak chociażby możliwość wyszalenia się na dmuchanych zamkach, jak i bardziej artystyczne malowanie twarzy.

Festiwal Disco Świebodzineiro posiada wiele wspaniałych zalet, lecz najważniejszą z nich jest to, że właśnie muzyka disco polo potrafiła od zawsze najlepiej łączyć pokolenia starszych, jak i młodszych. Została ona kiedyś stworzona przede wszystkim po to, aby bawić się wspólnie do ulubionej muzyki, pomimo wszelkich różnic. Dlatego zabierzcie ze sobą swoich najbliższych: swojego partnera, rodzinę oraz przyjaciół i bawcie się razem na najlepszym festiwalu tego lata!