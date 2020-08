Podróż pociągiem, rejs statkiem wycieczkowym i wstęp do parku linowego – wszystko w ramach jednej oferty proponuje lubuski zakład spółki POLREGIO. W te wakacje uruchomił kurs z Zielonej Góry do Łagowa. Co ciekawe, odbywa się on nieużywaną już dzisiaj trasą przez stację kolejową w Toporowie.

Pociąg wyrusza w soboty z dworca w Zielonej Górze. Po drodze zabiera również turystów z Rzepina, Torzymia i Toporowa.

Myślę, że to fajna atrakcja zarówno dla miłośników kolei, jak i dla mieszkańców Ziemi Lubuskiej, żeby móc się przejechać pięknym, zabytkowym wiaduktem w Łagowie. To nie jedyna atrakcja, której będą mogli doświadczyć podróżni w specjalnym pociągu do Łagowa. Każdy podróżny do biletu, który dostanie w kasie lub u kierownika pociągu, dostanie kupony zniżkowe do np. parku linowego w Łagowie, zniżkę na rejs statkiem po jeziorze albo możliwość przepłynięcia rowerem wodnym.

Ci, którzy skorzystają z propozycji wyjazdu do Łagowa, mogą również zwiedzić wieżę Zamku Joannitów w Łagowie. Dlaczego to miejsce warte obejrzenia? Głównie ze względu na wielowiekową historię, ale nie tylko.

Zamek Joannitów powstał w XIV wieku, obecna bryła ukształtowała się około XVI wieku. Najstarsza część to dziedziniec, który obecnie jest zadaszony, oczywiście zachowała się również wieża widokowa. 35-metrowa wieża kusi swoim widokiem na całą panoramę Łagowa.

Na terenie zamku znajduje się również kawiarnia, restauracja i pomieszczenia hotelowe.

Oferta wakacyjnych podróży pociągiem do Łagowa jest aktualna do 12 września włącznie. Najbliższy kurs z Zielonej Góry odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia o 8:25. Z Łagowa powrócimy o 16:35.

