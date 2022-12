Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Nowym pojęciem jakie pojawiło się w naszej audycji jest “Internet Rzeczy w Biznesie” sama definicja jest bardzo szeroka, a jak sama nazwa wskazują ma wiele wspólnego z czasami w jakich obecnie żyjemy, czasach stale rozwijającego się internetu oraz mediów społecznościowych.

Urządzenia elektroniczne wykorzystywane zarówno w pracy przemysłowej, w pracy biurowej wyposażone są w moduły które pozwalają im się niezależnie komunikować, celem przyspieszenia procesów produkcji, procesów funkcjonalności. Reasumując chcemy zwiększyć efektywność bez udziału człowieka.

Technologia jest na tyle rozwinięta, że w razie jakichkolwiek usterek, uszkodzeń czy wad urządzania są w stanie zlokalizować problem, naprawić go i to wszystko bez udziału osoby trzeciej. Pojęcia, to można też wpisać w erę pracy zdalnej.

Internet Rzeczy W Biznesie, to są także narzędzia do zarządzania czasem pracy menadżerów, do zarządzania czasem pracy doradców, czasem pracy wykonujących poszczególne czynności. Czasami mówimy tutaj o pracy fizycznej, kiedy monter tabletem może zarządzać urządzeniami.

Do narzędzi omawianego pojęcia możemy dołączyć wszelkiego typu komunikatory.Na program “Projekt Progres zapraszamy w każdy czwartek po 10:30 do Radio Index TV