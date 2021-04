Czy w Zielonej Górze będą rewitalizowane parki, a miasto będzie dbało o tereny zielone? Takie pytania pojawiły się wczoraj w audycji “Prezydent na 96 FM”. Janusza Kubickiego słuchacze pytali między innymi o zieleń w mieście i parkingi.

Janusza Kubickiego pytaliśmy o park w Zatoniu. W najbliższym czasie w parku planowane jest powstanie parkingu. Potwierdził to sam prezydent:

Myślimy o nowym parkingu, szerszym, większym. Mam nadzieję, że nam się to uda. Zatonie zmienia się krok po kroku. Chcemy, aby w Zatoniu został wybudowany parking, ale myślimy o tym, by inne parki odzyskały dawny blask.

Prezydenta Zielonej Góry pytaliśmy również o inne zielonogórskie parki. Czy planowane są w najbliższym czasie prace? A jeśli tak, to gdzie dokładnie?

Ja myślę, że to jest Park Tysiąclecia. Chcemy, by odzyskał dawny blask. Będziemy dążyć to tego, aby nad tym zadaniem się pochylić, to najwyższa pora, Jest wiele miejsc w mieście, które wymagają ingerencji, stąd szukanie środków finansowych.