Jakie mogą być najważniejsze zadania miasta jeśli chodzi o inwestycje? A może będziemy mocno zaciskać pasa w wyniku pandemii koronawiorusa?

Między innymi o tym rozmawialiśmy wczoraj z Januszem Kubickim. Włodarz miasta w audycji „Prezydent na 96 FM” mówił o tym, że najważniejsze jest zwycięstwo w walce z COVID-19 i konieczność szczepień mieszkańców, a dopiero później możemy mówić o wydatkach.

Ale nie samym koronawirusem żyjemy. – Być może jeszcze w tym roku powstanie tzw. ambasada seniora – mówi Kubicki.

Kubicki dodaje jednak, że miasto wciąż ponosi straty ze względu na pandemię

Jeśli ktoś wierzy, że nie ponosimy strat, to jest w błędzie. Mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej. mamy zamknięty CRS. To są dziesiątki milionów złotych. Nie możemy przecież wypłacić 500 plus, bo to miasto realizuje tę czynność.