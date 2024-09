Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku” w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Koszt inwestycji to 300 milionów złotych.

– To inwestycja zamykająca ring wokół Zielonej Góry usprawniająca komunikację w regionie i kwestie bezpieczeństwa mieszkańców – powiedział Sebastian Ciemnoczołowski wicemarszałek województwa Lubuskiego.

Dzięki temu skomunikujemy lepiej Zieloną Górę tworząc tak naprawdę kompletny ring. Uruchomimy kolejną alternatywę jeśli chodzi o dojazd na południe naszego województwa

Udało się pozyskać pieniądze z ministerstwa , a umowę z naszymi samorządowcami podpisał Dariusz Klimczak Minister Infrastruktury. Czas na realizacje mostu jeszcze nie jest bliżej określony. Prace nad projektem dopiero się rozpoczną. Władze biorą pod uwagę, że niezbędne będą konsultacje z mieszkańcami.

W Milsku dochodziło do wielu, ostrych protestów społecznych mieszkańców, którzy domagali się odsunięcia obwodnicy. Tych protestów zawsze jest dużo kiedy budujemy coś nowego i nie wiemy do końca, mimo planów i ekspertyz, jaki to odniesie skutek

Będzie to dopiero drugi most zbudowany po wojnie w naszym regionie nad Odrą. Koszt inwestycji to 300 milionów złotych.