Rząd zadeklarował kwotę wsparcie dla realizacji ważnej inwestycji – Obwodnicy Zachodniej. Wczoraj wiceminister Waldemar Buda poinformował o tym, ze przekaże na ten cel 63 miliony złotych. 16 milionów ma dołożyć miasto.

Aby inwestycja mogłaby dojść do skutku, potrzebne jest wsparcie marszałka. Mamy komentarza Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie, a dokładnie Marcina Jabłońskiego – członka zarzadu województwa.

Komentarz w sprawie finansowania obwodnicy zachodniej

“Warto zauważyć pewną zmianę podejścia i nastawienia jeśli chodzi o sposób, w jaki wymienione osoby promują realizację tego przedsięwzięcia. Przypomnę, że pierwotnie oczekiwano, że ten projekt zostanie w stu procentach sfinansowany ze środków województwa – regionalnego programu operacyjnego – nowego budżetu Unii Europejskiej. Teraz pan minister pokazał, że jest gotów i ma takie możliwości, żeby z pierwotnie planowanych 100 mln zł sfinansować z pieniędzy rządowych 63 mln zł. To jednocześnie pokazuje, jak wielkie możliwości pozostają w gestii wiceministra Budy, zwłaszcza w kontekście pewnego sporu, w którym wciąż trwamy, dotyczącego wysokości środków dla Lubuskiego na przyszłą perspektywę budżetową. Województwo dosyć głośno artykułuje swoje pretensje związane z faktem przyznania nam środków znacznie mniejszych niż wynikałoby to z obiektywnych przesłanek i kryteriów, jakie powinny być zastosowane. Uważamy, że straciliśmy ponad 100 mln euro na podziale, który ostatecznie przedstawił województwu wiceminister Buda. Jesteśmy w tej sprawie gotowi sięgnąć po możliwości prawne. Prawdopodobnie skierowany zostanie pozew związany z decyzją ministerstwa do Komisji Europejskiej. Jeśli więc pan minister miał możliwość w taki dość niekonwencjonalny sposób ogłosić, że 63 mln zł może przeznaczyć na realizację tej inwestycji przed uruchomieniem jakiegokolwiek postępowania i jakichkolwiek procedur, w ramach których o te pieniądze można byłoby się ubiegać, to przez analogię sądzimy, że w równie prosty sposób będzie miał możliwość zrekompensowania straty Województwu Lubuskiemu i zwiększenia wysokości programu regionalnego.

Chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o ten projekt i kontakty także z wojewodą, nie było żadnych spotkań, ani próby przedyskutowania z nami tak kwestii budowy tej obwodnicy, jak i wielu innych propozycji rządowych, które są proponowane do zapisania w regionalnym programie operacyjnym. Wartym podkreślenia jest też pewnego rodzaju szantaż, jakiego użył dziś pan wiceminister Buda, który stwierdził, że jeżeli nie zgodzimy się na jego warunki, to nie podpisze umowy związanej z kolejnym okresem programowania dla Województwa Lubuskiego. To są dość niespotykane metody traktowania samorządu województwa. Wierzę, że to były emocje związane z ogłaszaniem pomysłu, który wydawał się na ten moment atrakcyjny. Stanowisko zarządu będziemy dyskutować. Wiąże się ono z decyzją o ostatecznej wysokości środków dla Województwa Lubuskiego. Z całą pewnością zawsze szukamy możliwości, by wykorzystać wszystkie szanse rozwoju regionu także – a może przede wszystkim, z budżetu państwa. Na pewno więc poważnie potraktujemy tę propozycję i w stosownym czasie zakomunikujemy decyzję zarządu w tej sprawie.”