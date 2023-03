Co dalej z koleją aglomeracyjną? – od takiego pytania rozpoczęła się środowa „Rozmowa na 96 FM”. Gościem programu był Edward Fedko, prezes Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”. Stąd i temat nieprzypadkowy – bo wspomniana kolej miałaby połączyć trzy miasta: Zieloną Górę, Sulechów i Nową Sól.

Na jakim etapie w tej chwili są przygotowania do tej inwestycji? Jak mówi Edward Fedko – sprawa nabiera rozpędu.

W tej chwili dochodzi jeszcze jeden element – chcemy rozszerzyć kolej o jeszcze jeden element. Dokładniej na odcinku od Zielonej Góry do Nowogrodu Bobrzańskiego. Jest to linia kolejowa relacji Zielona Góra – Żagań. Mówimy o zagospodarowaniu istniejącej już infrastruktury plus budowę dwóch nowych przystanków.