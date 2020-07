Dziś hit w ekstralidze żużlowej. Zawodnicy RM Solar Falubaz Zielona Góra wybierają się do Leszna na mecz z Unią.

Faworytami są gospodarze, mistrzowie Polski, ale Falubaz ma dobrą passę i nie zamierza odpuszczać. Leszczynianie zajmują pierwsze miejsce w tabeli mając na koncie same wygrane. Zielonogórzanie są jednak na drugiej pozycji.

Czy nasz zespól stać na nawiązanie wyrównanej walki? Nasz ekspert, menedżer Jacek Frątczak sądzi, że tak:

Jak się jedzie na wyjazd do Leszna, gdy się nie jest faworytem, to jest to duży komfort. Można zaskoczyć tak jak we Wrocławiu. Nie będzie dla mnie zadnym zaskoczeniem dobry wynik Falubazu, nawet powyżej 40 punktów. W bardzo dobrej formie jest Martin Vaculik, on ciągnie ten zespól. Podobnie Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz. .

Dodajmy, ze dzisiejszy mecz będzie ważny dla Piotra Protasiewicza. Kapitan Falubazu przejdzie do historii rozgrywek. Będzie to bowiem jego 512 spotkanie w karierze. Protasiewicz pobije rekord należący do Tomasza Golloba.

Początek meczu o 20.00 w Lesznie.

Awizowane składy:

RM Solar Falubaz: 1. Antonio Lindbeack, 2. Martin Vaculik, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Patryk Dudek, 6. Norbert Krakowiak, 7. Mateusz Tonder

Fogo Unia Leszno: 9. Emil Sajfutdinov, 10. Janusz Kołodziej, 11. Bartosz Smektała, 12. Jaimon Lidsey, 13. Piotr Pawlicki, 14. Szymon Szlauderbach