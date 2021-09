Czwartek zapowiada się niezwykle atrakcyjnie na winobraniowej scenie. Podczas dni Zielonej Góry mamy różnorodność gwiazd nie tylko ze względu na przedział wiekowy odbiorców, ale i gatunek.

Dziś gwiazdą ma być Michał Szczygieł, ale to nie jedyna atrakcja muzyczna. Mówi Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

To jest ciekawy dzień. Wymiana pokoleniowa nastąpi lub wymiana uczestników popularnych “talent show”, bo przecież Michał Szczygiel także wywodzi się z takiego programu. The Voice of senior to coś dla starszej publiczności.