Członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim znaleźli się we władzach centralnych partii.

Szef lubuskich struktur – Stanisław Tomczyszyn – został wybrany do najwyższego organu władz centralnych czyli do Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Ponadto Henryk Janowicz, Mirosław Glaz, Arkadiusz Dąbrowski i Jarosław Kaczmarek zostali wybrani do Rady Naczelnej partii.