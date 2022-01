Powracają loty z Babimostu do Warszawy w większej częstotliwości niż do tej pory. Województwo lubuskie będzie kontynuowało współpracę z LOT-em.

Jak wyglądają szczegóły? Zapytaliśmy Sławomira Kotylaka – dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.

Połączenia do Warszawy to jednak nie wszystko. W ramach nowej umowy realizowane będą loty do Lwowa. Zmieni się jednak formuła wylotów i powrotów od kwietnia.

Do Lwowa do końca marca będziemy latali w czwartek wieczorem i powrót w piątek rano. Natomiast od 18 kwietnia wchodzi nowe skomunikowanie ze Lwowem. Będzie to wylot w poniedziałek wieczorem i powrót we wtorek rano. Niedziela pozostała do dyspozycji na inny kierunek, o którym niedługo będziemy mogli poinformować. Będzie zatem wracał nad ranem do Zielonej Góry i z Zielonej Góry leciał do Warszawy.