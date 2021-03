Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida zaprasza na kolejną edycję Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Będzie to już jego 23 odsłona. Jak zawsze, konkurs odbywa się w formule otwartej, czyli udział w nim może wziąć każdy.

Tematyka konkursu na rysunek satyryczny jest co roku inna. Tym razem, nie przez przypadek, padło na maskę.