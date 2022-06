To będzie prawdziwy hit w eWinner I lidze. Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra rywalizować będą w najbliższą niedzielę w Bydgoszczy z Polonią.

To mecz dwóch faworytów do awansu do PGE Ekstralidze. Zielonogórzanie w tym sezonie jeszcze nie przegrali, bydgoszczanie mają na koncie już dwie porażki, w tym jedną, w Zielonej Górze 41:49. Trener Stelmetu Falubazu Piotr Żyto spodziewa się ciekawego i wyrównanego meczu.

Na każdy zespół trzeba uważać, Polonia prezentuje się dobrze, Nie mam planu minimum, jedziemy na każdy mecz by wygrać. Polonia ma silnych seniorów, Będzie mecz bardzo emocjonujący i ciekawy, Taki pojedynek bokserski, kto kogo pierwszy powali. Na pewno jesteśmy pełni optymizmu.

Z drużyną w Bydgoszczy bedzie Piotr Protasiewicz. Kapitan Stelemtu Falubazu po raz kolejny będzie pauzował. My zapytaliśmy pana Piotra, czy jeszcze myśli o powrocie na tor w tym sezonie.

Będę trenował. Wiadomo, że mamy czerwiec, a ja się czuję się tak, jakby był marzec. Chłopcy się ścigają, a ja ani jednych zawodów nie przejechałem w pełni i zdrowy więc to jest dla mnie duże utrudnienie. Na razie najważniejsze jest dla mnie sprawdzenie, na ile moja ręka jest sprawna, czy jestem w stu procentach zdrowy. Jeśli nie będzie zdrowia, nawet nie będę próbował się ścigać na treningu. Ale jeśli będzie ok, to będę chciał próbować. Na razie drużyna dobrze wygląda, więc nie ma sensu robić rewolucji. Chciałbym być przygotowany i być w optymalnej formie, a jeśli będzie potrzeba, to czemu nie? Wszystko jest możliwe, ale muszę mieć czas, bo to nie jest tak, że będę się ściągał bez żadnych treningów i sparingów. Tak to nie działa.

Dodajmy, ze mecz w Bydgoszczy w niedzielę o godzinie 14.