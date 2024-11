Już od 12 listopada w Bibliotece Norwida czeka nas niezły kryminał, to wszystko za sprawą tegorocznej edycji Festiwalu im. Anny Tokarskiej Proza Poetów.

Gośćmi naszej książnicy będą m.in Katarzyna Bonda, Przemysław Piotrowski czy Krzysztof Koziołek.

Region Lubuski posiada spore grono autorów zajmujących się pisaniem kryminałów z sukcesami, czego dowodem jest twórczość Przemysława Piotrowskiego. Znany z serii o Igorze Brudnym czy Lucie Karabinie autor spotka się z czytelnikami 16 listopada.

To mentor tegorocznej edycji, jest autorem książek znanych nie tylko w obiegu lokalnym, ale także ogólnopolskim. Jego książki, to nie jest przypadek, to nie jest pisanie dla satysfakcji tylko to jest pisarz z krwi i kości. Dlatego jego obecność jest bardzo ważna.