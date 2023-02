Już ponad ćwierć miliona osób, w tym Lubuszan, skorzystało z e-wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnijmy: e-wizyta to narzędzie, dzięki któremu wiele swoich spraw w ZUS można załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp do internetu.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzecznika prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszym regionie.

Za pośrednictwem e-wizyty można załatwić sprawy związane m.in. z emeryturami i rentami, zasiłkami bądź prowadzeniem firmy. W ten sposób można także potwierdzić swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wirtualne spotkanie jest doskonałą alternatywą dla wizyty w urzędzie. Aby z niej skorzystać trzeba najpierw się umówić. Zrobisz to za pośrednictwem strony zus.pl. Wystarczy wejść w zakładkę „e-wizyta”, a następnie kliknąć okienko „umów się na wizytę”. Na spotkanie możesz umówić się w dni robocze w godzinach 9.00-14.00. Podczas rezerwacji należy podać swoje dane, wybrać dogodny dzień i godzinę oraz temat spotkania.

Dzień przed e-wizytą, na wskazany podczas rejestracji numer telefonu, przychodzi SMS z przypomnieniem, a godzinę przed – mail z linkiem. Po kliknięciu w niego nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS. Co ważne – jeśli klient ZUS chce uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości i pokazać go do kamery podczas spotkania.