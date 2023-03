6 marca to Europejski Dzień Logopedy. Postanowiliśmy więc sprawdzić jak to jest z wadami wymowy w naszym mieście oraz wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bo jak się okazuje – do logopedów coraz częściej trafiają osoby dorosłe.

O tym, że mowa studentów staje się coraz bardziej nieczysta mówi prof. Anita Famuła – Jurczak z Pracowni Logopedii na UZ.

Mamy coraz więcej wad wymowy. Było mało studentów, którzy borykali się z takimi problemami. Bardzo dbaliśmy o język. Niepokojące jest też to, że mamy coraz więcej studentów z wadami wymowy na takich specjalnościach jak edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Jak podkreśla Klaudia Perzanowska z koła naukowego logopedów działającego na naszej uczelni, nie ma złego momentu na pójście do logopedy.

W każdym wieku możemy pójść do logopedy. Tym bardziej, że poprawa wymowy poprawi również nasz komfort życia.

Coraz częściej logopedów można spotkać także w placówkach medycznych. Specjaliści pracują choćby z pacjentami po udarach.