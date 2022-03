Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Temat podjęty w ostatnim odcinku dotyczył Coachingu i mentoringu dla kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla, oraz doradców. Wysoki szczebel to przede wszystkim kadra dyrektorska m.in dyrektorzy regionalni, operacyjni, czyli osoby zarządzające kadrą . Naszego eksperta Dawida Stanulonisa pytamy na czym polega Coaching menadżerski.

Postawiliśmy także pytanie czy w coachingu istnieje pojęcie konstruktywnej krytyki.

Dzisiaj w dobie relatywizmu kulturowego mamy dużuy problem z krytyką. To jest spektrum tematu rzeka, bo zaczynamy od bezstresowego wychowania. Konstruktywna krytyka odnosi się do jakiegoś zagadnienia mówimy jak dana osoba to zagadnienie wykonała i opisujemy poszczególne zależności co mogłoby się stać gdybyś zrobił to tak, czy inaczej. Pokazując pewne założenia rozwojowe. Konstruktywna krytyka nie odnosi się do koloru skóry czy oczu.