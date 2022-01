Urząd Marszałkowski wystąpił do rządu o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu m.in. dwóch obwodnic Drezdenka i Nowej Soli.

Obwodnice to największe inwestycje, te w kwocie do 65 mln zł. Jak zaznaczył dyrektor infrastruktury i komunikacji Sławomir Kotylak, trzeci etap obwodnicy Nowej Soli rozwiąże problemy komunikacyjne miasta.

Spięte zostaną wszystkie drogi, które do tej pory wprowadzały ruch do miasta, w związku z czym wyprowadzenie ruchu i do strefy i tranzytowego nastąpi. Bardzo nas to cieszy z racji tego, że tutaj duże zaangażowanie mamy po stronie zarządu, jak i po stronie pana prezydenta doprowadziło do tego, że ta inżynieria finansowa mogła się spiąć i tutaj chylę czoła, ponieważ to były bardzo szybkie decyzje i bardzo sprawnie podejmowane.