Między lubuską marszałek a wojewodą wciąż toczy się spór o wsparcie w walce z koronawirusem. Elżbieta Polak odniosła się do ostatnich zarzutów Władysława Dajczaka. „Działania pani marszałek są takie trochę propagandowe. Jest fantazjowanie i podawanie nieprawdy. Gdyby była przygotowana do współpracy, a tak wszyscy wiedzą, że ma potrzebę samouwielbienia” – powiedział wojewoda w środę na antenie Radia Index.

– Pan wojewoda twierdzi, że fantazja pani marszałek jest nieograniczona. Z tym się zgadzam. Natomiast nie zgadzam się z tym, że podaję nieprawdę – odpowiedziała Elżbieta Polak.

Przeznaczyliśmy do tej pory na walkę z koronawirusem ponad 104 miliony. Pan wojewoda mówi, że to nic nie znaczy, co robi samorząd, ponieważ rząd corocznie przeznacza aż 2 miliardy 400 milionów złotych na służbę zdrowia w województwie lubuskim. Ale proszę państwa, to właśnie wojewoda manipuluje cyframi. To są środki lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie Lubuszan, na wszystkie procedury, które są wykonywane, a nie na walkę z pandemią.